Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda?
Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Peki, Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Crystal Palace - Manchester City maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında sahasında Bournemouth'u 2-1'lik skorla mağlup eden Manchester City'de gözler Crystal Palace maçına çevrildi.
Enzo Maresca'nın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak lige 2'de 2 ile başlamak istiyor.
Crystal Palace ise sezona Everton karşısında deplasmanda alınan 2-0'lık mağlubiyet ile başladı. Londra ekibi, Manchester City karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
İşte Crystal Palace-Manchester City maçı öncesi tüm önemli detaylar...
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CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ NE ZAMAN?
Crystal Palace-Manchester City maçı 28 Ağustos Cuma (Bugün) oynanacak.
CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Crystal Palace-Manchester City maçı beIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.