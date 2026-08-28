Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda?

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Peki, Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Crystal Palace - Manchester City maçıyla ilgili detaylar haberimizde...