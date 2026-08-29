İşte Kayserispor-Bursaspor maçı öncesi önemli detaylar!

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor karşı karşıya gelecekler. Kayseri'de oynanan bu maç öncesi taraftarlar, "Kayserispor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte detaylar...