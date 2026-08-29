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İşte Kayserispor-Bursaspor maçı öncesi önemli detaylar!

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor karşı karşıya gelecekler. Kayseri'de oynanan bu maç öncesi taraftarlar, "Kayserispor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
İşte Kayserispor-Bursaspor maçı öncesi önemli detaylar!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Metro Holding Kayserispor-Bursaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-BURSASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

METRO-HOLDİNG KAYSERİSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Metro Holding Kayserispor-Bursaspor maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) TSİ 19.00'da başlayacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Metro Holding Kayserispor-Bursaspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS HABER'den canlı olarak yayınlanacak.

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