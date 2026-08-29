İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında İstanbulspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak olan maç öncesi taraftarlar; "İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte detaylar...