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İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında İstanbulspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak olan maç öncesi taraftarlar; "İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecekler. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İSTANBULSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) TSİ 19.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.

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