Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisi ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisi hangi kanalda?
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisiyle ilgili detaylar haberimizde...
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da gözler kritik mücadeleye çevrildi.
Yeni transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve yeni teknik direktörü Şaban Uzun yönetiminde sezona başlayacak olan sarı-kırmızılılar, bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak lige galibiyetle başlamak istiyor.
Trabzonspor ise yeni sezona Galatasaray karşısında oynayacağı zorlu deplasman mücadelesiyle başlayacak. Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
İşte Galatasaray-Trabzonspor kadınlar derbisi öncesi tüm önemli detaylar...
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Trabzonspor kadınlar derbisi 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Trabzonspor kadınlar derbisi TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.