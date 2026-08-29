Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisi ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisi hangi kanalda?

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Trabzonspor kadınlar derbisiyle ilgili detaylar haberimizde...