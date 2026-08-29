Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında ligin yeni takımlarından Elversberg, Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Peki Elversberg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELVERSBERG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI TIKLA TAKİP ET

Almanya Bundesliga'da 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin 1. haftasında Elversberg, Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Bundesliga 2'den yükselen ev sahibi takım, ligin zorlu ekiplerinden Bayer Leverkusen'den puan ya da puanlar alarak güçlü bir başlangıç hedefliyor. Konuk ekibin ise bu sezon hedefi şampiyonluk yarışına ortak olmak. Peki Elversberg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELVERSBERG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elversberg-Bayer Leverkusen maçı 29 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.