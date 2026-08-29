Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth ile Everton karşı karşıya gelecek. Bournemouth'un ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte mücadeleye dair tüm önemli detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth ile Everton kozlarını paylaşacak. Bournemouth'un ev sahibi olduğu bu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...
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BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Bournemouth-Everton maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) 17.00'de oynanacak.
BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Bournemouth-Everton maçı beIN SPORTS 4'de canlı olarak yayınlanacak.