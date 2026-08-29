Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth ile Everton karşı karşıya gelecek. Bournemouth'un ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte mücadeleye dair tüm önemli detaylar...