Milan - Venezia maçı ne zaman? Milan - Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'nın 2. haftasında Milan ile Venezia karşı karşıya gelecek. Peki, Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan - Venezia maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.