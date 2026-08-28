CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Milan - Venezia maçı ne zaman? Milan - Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'nın 2. haftasında Milan ile Venezia karşı karşıya gelecek. Peki, Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan - Venezia maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Milan - Venezia maçı ne zaman? Milan - Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan başladı. Ligin 2. haftasında Milan sahasında Venezia'yı konuk edecek. Milan ligin ilk haftasında deplasmanda Torino'yu 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Venezia ise sahasında Lecce'ye 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Bu kritik mücadeleye dair tüm önemli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MILAN-VENEZIA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

MILAN-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan-Venezia maçı TSİ 21.45'de başlayacak.

MILAN-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Venezia maçı S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Torino #Milan #Lecce
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü!
Sonraki Haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü!