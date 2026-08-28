Milan - Venezia maçı ne zaman? Milan - Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A'nın 2. haftasında Milan ile Venezia karşı karşıya gelecek. Peki, Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan - Venezia maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İtalya Serie A'da heyecan başladı. Ligin 2. haftasında Milan sahasında Venezia'yı konuk edecek. Milan ligin ilk haftasında deplasmanda Torino'yu 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Venezia ise sahasında Lecce'ye 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Bu kritik mücadeleye dair tüm önemli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
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MILAN-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Milan-Venezia maçı TSİ 21.45'de başlayacak.
MILAN-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan-Venezia maçı S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.