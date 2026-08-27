Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü! 1. tur eşleşmeleri belli oluyor
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Kuraya; amatör liglerden 20, 3. Lig’den 20 takım katılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, kura çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katılacak. 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek. Karşılaşmalar Atv, A2 ve A Spor'dan yayınlanacak.
3. LİG TAKIMLARI
ADANASPOR
ALTAY
AMASYASPOR
BEYKOZ ANADOLU
BUCASPOR
BULVARSPOR
ESKİŞEHİR ANADOLU
GALATA
İNKILAP
KARAMAN
KEPEZ
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
ORDUSPOR 1967
SÖKE 1970
TİRE 2021
TOKAT
YALOVA
YENİ MALATYASPOR
YENİ MERSİN İY
AMATÖR TAKIMLAR
AFYONKARAHİSAR
BAYBURTSPOR
BORÇKA
BUCAK
CİZRE
ÇANKIRIGÜCÜ
DERSİMSPOR
GÖLE
HAKKARİ
KAHTA
KARS
KAYADİBİ
KEŞAP
KİLİS
OSMANELİ
SİİRT 56
SİNOPSPOR
TORUL
UZUNKÖPRÜ
ÜRGÜP