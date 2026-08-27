Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü! 1. tur eşleşmeleri belli oluyor

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Kuraya; amatör liglerden 20, 3. Lig’den 20 takım katılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, kura çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katılacak. 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek. Karşılaşmalar Atv, A2 ve A Spor'dan yayınlanacak.

3. LİG TAKIMLARI

ADANASPOR

ALTAY

AMASYASPOR

BEYKOZ ANADOLU

BUCASPOR

BULVARSPOR

ESKİŞEHİR ANADOLU

GALATA

İNKILAP

KARAMAN

KEPEZ

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

ORDUSPOR 1967

SÖKE 1970

TİRE 2021

TOKAT

YALOVA

YENİ MALATYASPOR

YENİ MERSİN İY

AMATÖR TAKIMLAR

AFYONKARAHİSAR

BAYBURTSPOR

BORÇKA

BUCAK

CİZRE

ÇANKIRIGÜCÜ

DERSİMSPOR

GÖLE

HAKKARİ

KAHTA

KARS

KAYADİBİ

KEŞAP

KİLİS

OSMANELİ

SİİRT 56

SİNOPSPOR

TORUL

UZUNKÖPRÜ

ÜRGÜP