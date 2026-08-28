Manchester City Crystal Palace'ı mağlup etti!

İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester City, Crystal Palace'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Manchester City, İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Crystal Palace'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17'nci ve 84'üncü dakikalarda Erling Haaland ile 54'üncü ve 59'uncu dakikalarda Rayan Cherki kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 56'ncı dakikada Gianluigi Donnarumma'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City, ligdeki 2'nci maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puana yükseldi. Crystal Palace ile ligdeki 2'nci maçında da puanla tanışamadı.