Fransa'da dev maçta kazanan yok! Lille ile PSG berabere kaldı
Fransa Ligue 1'de 2. hafta dev bir maça sahne oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Lille ile PSG karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
Lille, Fransa Ligue 1 2. hafta maçında dev rakibi PSG'i sahasında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 21'inci dakikada Hakon Haraldsson ve 84'üncü dakikada Dilane Bakwa kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 90+1'inci dakikada Vitinha'dan ve 90+5'inci dakikada Marquinhos'tan geldi.
Milli futbolcu Berke Özer Lille adına mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.
Bu karşılaşmayla birlikte Lille, 7 puana yükseldi. PSG ise yeni sezonda ligdeki 2. maçında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puana yükseldi.