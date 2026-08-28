Lille - PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Lille - PSG maçı hangi kanalda?

Ligue 1'in 2. haftasında PSG, deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Lille - PSG maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...