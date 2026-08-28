Lille - PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Lille - PSG maçı hangi kanalda?
Ligue 1'in 2. haftasında PSG, deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Lille - PSG maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 2. haftasında son şampiyon PSG deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Luis Henrique'nin öğrencileri ligin ilk haftasında deplasmanda Rennes ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.
Paris Saint Germain bu mücadelede rakibini mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanına kavuşmak istiyor.
Lille-PSG maçına dair tüm önemli detayları haberimizden bulabilirsiniz...
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LILLE-PSG MAÇI NE ZAMAN?
Lille-PSG maçı 28 Ağustos Cuma (Bugün) oynanacak.
LILLE-PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lille-PSG maçı TSİ 21.45'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'ten canlı yayınlanacak.