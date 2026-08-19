Galatasaray'ın gündemindeki Tijjani Reijnders, Al-Qadsiah'a transfer oldu!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Qadsiah, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Tijjani Reijnders'ı 61 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah, Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'ın transferini resmen duyurdu. Manchester City ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

61 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

Al-Qadsiah'ın Reijnders transferi için Manchester City'ye 61 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 20 milyon euro net maaş alacağı belirtildi.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Reijnders, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen isimlerden biriydi. Sarı-kırmızılıların ilgisinin bulunduğu süreçte Al-Qadsiah'ın devreye girmesiyle transferin yönü değişti. Suudi Arabistan ekibi, görüşmeleri sonuçlandırarak yıldız orta sahayı kadrosuna kattı.

MANCHESTER CITY'DE 47 MAÇ

Reijnders, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 karşılaşmada görev aldı. Hollandalı orta saha bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.