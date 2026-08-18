Suudi Arabistan Kral Kupası | Al Faisaly-Neom SC maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Al Faisaly ile Neom SC kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Al Faisaly, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Neom SC sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!