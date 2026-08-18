Suudi Arabistan Kral Kupası | Al Faisaly-Neom SC maçı ne zaman? Saati ve kanalı!
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Al Faisaly ile Neom SC kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Al Faisaly, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Neom SC sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!
Al Faisaly-Neom SC maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Son 32 Turu karşılaşmaları sürüyor. Bu turdaki mücadelelerden birinde Al Faisaly ile Neom SC kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada iki takım da kupada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Al Faisaly, saha avantajını kullanarak taraftarı önünde turu geçen taraf olmayı hedeflerken, Neom SC ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesinde normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde turu geçecek ekibi belirlemek için uzatma ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek. Peki Al Faisaly-Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Faisaly-Neom SC MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu kapsamındaki Al Faisaly-Neom SC maçı, 18 Ağustos Salı günü oynanacak.
Al Faisaly-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?
Son 16 Turu'na yükselecek takımı belirleyecek kritik karşılaşma, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.
Al Faisaly-Neom SC MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Faisaly-Neom SC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.