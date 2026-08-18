Diriyah-Al Nassr CANLI YAYIN İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Diriyah ile Al Nassr kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Diriyah, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Al Nassr sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!
Diriyah-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Son 32 Turu karşılaşmaları sürüyor. Bu turdaki mücadelelerden birinde Diriyah ile Al Nassr kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada iki takım da kupada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Diriyah, saha avantajını kullanarak taraftarı önünde turu geçen taraf olmayı hedeflerken, Al Nassr ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesinde normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde turu geçecek ekibi belirlemek için uzatma ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek. Peki Diriyah-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Diriyah-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu kapsamındaki Diriyah-Al Nassr maçı, 18 Ağustos Salı günü oynanacak.
Diriyah-Al Nassr MAÇI SAAT KAÇTA?
Son 16 Turu'na yükselecek takımı belirleyecek kritik karşılaşma, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.
Diriyah-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?
Diriyah-Al Nassr maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.