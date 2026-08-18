Al Najma-Al Ittihad Jeddah CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Al Najma ile Al Ittihad Jeddah kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Al Najma, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Al Ittihad Jeddah sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!