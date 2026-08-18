Al Najma-Al Ittihad Jeddah CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Al Najma ile Al Ittihad Jeddah kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Al Najma, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Al Ittihad Jeddah sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!
Al Najma-Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Son 32 Turu karşılaşmaları sürüyor. Bu turdaki mücadelelerden birinde Al Najma ile Al Ittihad Jeddah kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada iki takım da kupada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Al Najma, saha avantajını kullanarak taraftarı önünde turu geçen taraf olmayı hedeflerken, Al Najma ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesinde normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde turu geçecek ekibi belirlemek için uzatma ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek. Peki Al Najma-Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Najma-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu kapsamındaki Al Najma-Al Ittihad Jeddah maçı, 18 Ağustos Salı günü oynanacak.
Al Najma-Al Ittihad Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?
Son 16 Turu'na yükselecek takımı belirleyecek kritik karşılaşma, Türkiye Saati İle 19.15'te başlayacak.
Al Najma-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Najma-Al Ittihad Jeddah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.