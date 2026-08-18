Al Jabalain-Al Ettifaq maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Al Jabalain ile Al Ettifaq kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Al Jabalain, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Al Ettifaq sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!