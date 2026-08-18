Al Jabalain-Al Ettifaq maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Al Jabalain ile Al Ettifaq kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Al Jabalain, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Al Ettifaq sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!
Al Jabalain-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Son 32 Turu karşılaşmaları sürüyor. Bu turdaki mücadelelerden birinde Al Jabalain ile Al Ettifaq kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada iki takım da kupada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Al Jabalain, saha avantajını kullanarak taraftarı önünde turu geçen taraf olmayı hedeflerken, Al Ettifaq ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesinde normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde turu geçecek ekibi belirlemek için uzatma ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek. Peki Al Jabalain-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Jabalain-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu kapsamındaki Al Jabalain-Al Ettifaq maçı, 18 Ağustos Salı günü oynanacak.
Al Jabalain-Al Ettifaq MAÇI SAAT KAÇTA?
Son 16 Turu'na yükselecek takımı belirleyecek kritik karşılaşma, Türkiye Saati İle 19.15'te başlayacak.
Al Jabalain-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Jabalain-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.