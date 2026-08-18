Al Akhdoud-Al Khaleej maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu'nda Al Akhdoud ile Al Khaleej kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu karşılaşmada her iki takım da Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi Al Akhdoud, taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, deplasman ekibi Al Khaleej sürpriz sonuç peşinde. Kupa mücadelesinde her iki takımın da kadro tercihleri ve taktik planları merak ediliyor. Maç öncesi canlı yayın bilgileri haberimizde!
Al Akhdoud-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Son 32 Turu karşılaşmaları sürüyor. Bu turdaki mücadelelerden birinde Al Akhdoud ile Al Khaleej kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada iki takım da kupada yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Al Akhdoud, saha avantajını kullanarak taraftarı önünde turu geçen taraf olmayı hedeflerken, Al Khaleej ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesinde normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde turu geçecek ekibi belirlemek için uzatma ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek. Peki Al Akhdoud-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AL AKHDOUD-AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu kapsamındaki Al Akhdoud-Al Khaleej maçı, 18 Ağustos Salı günü oynanacak.
AL AKHDOUD-AL KHALEEJ MAÇI SAAT KAÇTA?
Son 16 Turu'na yükselecek takımı belirleyecek kritik karşılaşma, Türkiye Saati İle 19.15'te başlayacak.
AL AKHDOUD-AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Akhdoud-Al Khaleej maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.