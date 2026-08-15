Deportivo Alaves-Getafe CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya LaLiga 2026-2027 sezonu Deportivo Alaves ve Getafe arasındaki heyecan dolu açılış maçıyla start alıyor. Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi Alaves, taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Getafe ise zorlu deplasmanda puan hedefliyor. LaLiga'nın yeni sezonunda ilk üç puanı kim alacak? Maç saati, muhtemel 11'ler, takımların son durumu ve canlı yayın bilgileri haberimizde.