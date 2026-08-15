Deportivo Alaves-Getafe CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya LaLiga 2026-2027 sezonu Deportivo Alaves ve Getafe arasındaki heyecan dolu açılış maçıyla start alıyor. Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi Alaves, taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Getafe ise zorlu deplasmanda puan hedefliyor. LaLiga'nın yeni sezonunda ilk üç puanı kim alacak? Maç saati, muhtemel 11'ler, takımların son durumu ve canlı yayın bilgileri haberimizde.
Deportivo Alaves-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya LaLiga'da yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Deportivo Alaves ile Getafe karşı karşıya gelecek. Ligin açılış maçı olma özelliğini taşıyan mücadelede iki ekip de sezona moralli bir başlangıç yapabilmek için üç puan mücadelesi verecek. Mendizorroza Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!
Deportivo Alaves-Getafe MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga'nın ilk haftası kapsamındaki Deportivo Alaves-Getafe maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Deportivo Alaves-Getafe MAÇI SAAT KAÇTA?
Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 20.30'da başlayacak.
Deportivo Alaves-Getafe MAÇI HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves-Getafe maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Deportivo Alaves-Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Deportivo Alaves: Sivera; Jonny, Valentini, Koski, Enriquez; Blanco, Alena, Protesoni, Suarez; Boye, Martinez
Getafe: Soria; A Garcia, Abqar, Romero, Davinchi; Dakonam, Martin, Terrats; Sancris, Satriano, Juanmi