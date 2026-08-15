CANLI | Al-Ittihad - Al-Kholood maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor! 1. hafta mücadelesinde Karim Benzema'lı Al-Ittihad FC, sahasında Al-Kholood'u konuk ediyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin kritik randevusunu canlı takip etmek isteyen sporseverler "Al-Ittihad - Al-Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonunun perdesi açılıyor. 1. hafta müsabakasında ligin şampiyonluk adaylarından Al-Ittihad FC, sahasında Al-Kholood ekibini ağırlıyor. Arama motorlarında futbolseverlerin en çok araştırdığı "Al-Ittihad - Al-Kholood maçı ne zaman?", "Al-Ittihad maçı saat kaçta?", "Suudi Arabistan Ligi maçları hangi kanalda?" ve "Al-Ittihad - Al-Kholood canlı izle" başlıklarının tüm detayları netleşti. İşte maça dair tüm detaylar!
AL-ITTIHAD - AL-KHOLOOD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan Pro Ligi 1. hafta karşılaşması olan Al-Ittihad - Al-Kholood maçı 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
AL-ITTIHAD - AL-KHOLOOD MAÇI HANGİ KANALDA?
Al-Ittihad - Al-Kholood mücadelesi S Sport Plus ve TV+ platformları üzerinden canlı olarak sporseverlerle buluşacak.
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