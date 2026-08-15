CANLI | Al-Ittihad - Al-Kholood maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor! 1. hafta mücadelesinde Karim Benzema'lı Al-Ittihad FC, sahasında Al-Kholood'u konuk ediyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin kritik randevusunu canlı takip etmek isteyen sporseverler "Al-Ittihad - Al-Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...