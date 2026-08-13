İspanya Süper Kupası 2027 yılı organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek. İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın katılacağı prestijli organizasyon Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yarı final eşleşmelerinde Real Madrid ile Real Sociedad, Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbol dünyasının dev kulüplerini İstanbul'da ağırlayacak turnuvanın maç programı, saat bilgileri ve bilet detayları merak konusu. İşte İspanya Süper Kupa'nın İstanbul'daki maç programı ve detaylar!

İspanya Süper Kupa'da 2027 heyecanı İstanbul'da yaşanacak. İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, dört takımın mücadele edeceği organizasyon 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek. Turnuvanın yarı finalinde Real Sociedad ile Real Madrid eşleşirken, diğer yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Daha önce 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, bu kez İspanya Kral Kupası'nın önemli karşılaşmalarına sahne olacak. İşte Real Sociedad-Real Madrid maçının tarihi ve detaylar!

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Futbol Federasyonu, 2027 İspanya Süper Kupa'nın 2-7 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dört takımlı turnuvaya Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk mücadelesinde Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid yer alacak. Turnuvanın yarı final eşleşmelerinde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşmalarının ardından rakiplerini eleyen iki takım, 2027 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu için finalde mücadele edecek.

GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU BARCELONA

İspanya Süper Kupa'nın dünya genelinde 150'den fazla ülkede yayınlandığı belirtilen açıklamada, turnuvanın uluslararası futbol takviminde önemli bir organizasyon haline geldiği ifade edildi. 2026 İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona, organizasyondaki 16. şampiyonluğunu elde etmişti.