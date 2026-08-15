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Alaves sahasında Getafe'yi rahat geçti

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Alaves sahasında Getafe'yi mağlup etti.

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Alaves sahasında Getafe'yi rahat geçti

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Alaves sahasında Getafe'yi 3-0 mağlup etti.

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Nahuel Tenaglia, 90+1. dakikada Mariano Diaz ve 90+4. dakikada Mikel Rodriguez kaydetti.

Konuk ekipte Kiko Femenia 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Alaves sezona 3 puanla başlarken, Getafe 0 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Alaves, Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Getafe ise Racing Santander'i ağırlayacak.

#Rayo Vallecano #Getafe #Alaves #İspanya La Liga
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