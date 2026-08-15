Alaves sahasında Getafe'yi rahat geçti
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Alaves sahasında Getafe'yi mağlup etti.
Giriş Tarihi:
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Alaves sahasında Getafe'yi 3-0 mağlup etti.
Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Nahuel Tenaglia, 90+1. dakikada Mariano Diaz ve 90+4. dakikada Mikel Rodriguez kaydetti.
Konuk ekipte Kiko Femenia 42. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Alaves sezona 3 puanla başlarken, Getafe 0 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Alaves, Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Getafe ise Racing Santander'i ağırlayacak.