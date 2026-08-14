Neom SC-Al Fayha maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Neom SC, ilk hafta maçında evinde Al Fayha'yı ağırlayacak. İddialı transferler ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken ev sahibi takım, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Deneyimli kadrosuyla zorlu bir rakip olacak Al Fayha ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Suudi futbolunun yıldız isimlerinin mücadele edeceği karşılaşma, ligin açılış haftasının en çekici maçlarından biri olacak. Neom SC-Al Fayha maçının canlı yayın bilgileri haberimizde!