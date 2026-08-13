Enes Ünal yeniden Getafe'de!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, geçmişte de forma giydiği Getafe'ye transfer oldu.

24/25 sezonunda Getafe'den Bournemouth'a 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Enes Ünal, Getafe'ye geri döndü.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "El Getafe CF ve AFC Bournemouth, Enes Ünal'ın mavi-beyazlı takıma geri dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Türk forvet Coliseum'a geri dönüyor ve Haziran 2029'a kadar üç sezonluk sözleşme imzaladı.

Ünal, 2020 yazında Villarreal CF'den kulübe gelmiş ve Ocak 2024'e kadar süren bir döneme başlamıştı. Bu süre zarfında, forvet mavi-beyazlı formayla 109 resmi maça çıktı ve 36 gol atarak kulübün yakın tarihinin en büyük hücum referanslarından biri haline geldi.

Ocak 2024'te forvet, başlangıçta kiralık olarak, daha sonra ise İngiliz takımının kalıcı oyuncusu olarak AFC Bournemouth'a katıldı. Premier Lig'deki döneminden sonra Ünal, şimdi silinmez bir iz bıraktığı yere geri dönüyor. Türk forvet yeniden mavi-beyazlı formayı giyecek ve Getafe CF oyuncusu olarak yeni bir döneme başlayacak.

109 maç, 36 gol ve birçok anıdan sonra Enes Ünal evine geri dönüyor.

Tekrar hoş geldin, Enes." ifadeleri kullanıldı.

✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Enes Ünal vuelve al Getafe CF.



🤝 Acuerdo con el Bournemouth para el traspaso del delantero turco.



🇹🇷 ¡Bienvenido de nuevo a tu casa, turquito! 💙 — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 13, 2026