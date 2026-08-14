Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Al Hilal Riyadh, ilk hafta maçında evinde Al Faisaly'ı ağırlayacak. İddialı transferler ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken ev sahibi takım, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Deneyimli kadrosuyla zorlu bir rakip olacak Al Fayha ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Suudi futbolunun yıldız isimlerinin mücadele edeceği karşılaşma, ligin açılış haftasının en çekici maçlarından biri olacak. Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçının canlı yayın bilgileri haberimizde!