Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Al Hilal Riyadh, ilk hafta maçında evinde Al Faisaly'ı ağırlayacak. İddialı transferler ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken ev sahibi takım, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Deneyimli kadrosuyla zorlu bir rakip olacak Al Fayha ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Suudi futbolunun yıldız isimlerinin mücadele edeceği karşılaşma, ligin açılış haftasının en çekici maçlarından biri olacak. Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçının canlı yayın bilgileri haberimizde!
Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan futbolunda 2026/27 sezonunun ilk haftasında nefesler tutuldu. Sezon öncesi hazırlık kampını tamamlayarak kadro uyumunu üst seviyeye çıkarmak isteyen ev sahibi ekip, taraftarının önünde oynayacağı ilk resmi müsabakada taktiksel disiplininden ödün vermeden galibiyete kilitlendi. Diğer tarafta ise savunma organizasyonu ve hızlı hücum geçişleriyle öne çıkan Al Faisaly, zorlu deplasmanda sürprize izin vermeyerek sezona giren taraf olmak istiyor. İki takımın da fiziksel güç ve kondisyon seviyelerinin test edileceği bu açılış mücadelesinde duran toplar ve bireysel beceriler maçın kaderini doğrudan belirleyecek. İşte Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçı detayları!
Al Hilal Riyadh-Al Faisaly MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Pro Ligi ilk haftasındaki Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçı 14 Ağustos Cuma günü oynanacak.
Al Hilal Riyadh-Al Faisaly MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik randevu, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.
Al Hilal Riyadh-Al Faisaly MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Hilal Riyadh-Al Faisaly mücadelesi HT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak..