Al Ettifaq-Al Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Al Ettifaq, ilk hafta maçında evinde Al Riyadh'ı ağırlayacak. İddialı transferler ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken ev sahibi takım, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Deneyimli kadrosuyla zorlu bir rakip olacak Al Riyadh ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Suudi futbolunun yıldız isimlerinin mücadele edeceği karşılaşma, ligin açılış haftasının en çekici maçlarından biri olacak. Al Ettifaq-Al Riyadh maçının canlı yayın bilgileri haberimizde!