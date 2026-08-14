Al Ettifaq-Al Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Al Ettifaq, ilk hafta maçında evinde Al Riyadh'ı ağırlayacak. İddialı transferler ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken ev sahibi takım, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Deneyimli kadrosuyla zorlu bir rakip olacak Al Riyadh ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Suudi futbolunun yıldız isimlerinin mücadele edeceği karşılaşma, ligin açılış haftasının en çekici maçlarından biri olacak. Al Ettifaq-Al Riyadh maçının canlı yayın bilgileri haberimizde!
Al Ettifaq-Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan futbolunda 2026/27 sezonunun ilk haftasında nefesler tutuldu. Sezon öncesi hazırlık kampını tamamlayarak kadro uyumunu üst seviyeye çıkarmak isteyen ev sahibi ekip, taraftarının önünde oynayacağı ilk resmi müsabakada taktiksel disiplininden ödün vermeden galibiyete kilitlendi. Diğer tarafta ise savunma organizasyonu ve hızlı hücum geçişleriyle öne çıkan Al Ettifaq, zorlu deplasmanda sürprize izin vermeyerek sezona giren taraf olmak istiyor. İki takımın da fiziksel güç ve kondisyon seviyelerinin test edileceği bu açılış mücadelesinde duran toplar ve bireysel beceriler maçın kaderini doğrudan belirleyecek. İşte Al Ettifaq-Al Riyadh maçı detayları!
Al Ettifaq-Al Riyadh MAÇI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan Pro Ligi ilk haftasındaki Al Ettifaq-Al Riyadh maçı 14 Ağustos Cuma günü oynanacak.
Al Ettifaq-Al Riyadh MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik randevu, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.
Al Ettifaq-Al Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Ettifaq-Al Riyadh mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.