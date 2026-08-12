Süper Kupa üst üste 2. kez PSG'nin! Aston Villa'yı geçtiler

UEFA Süper Kupa Finali'nde PSG, Aston Villa'yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupa Finali'nde PSG ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanan maçta PSG, Aston Villa'yı 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

Fransız ekibinin golleri 20. dakikada Kvara Kvaratshelia ve 61. dakikada Desire Doue'den geldi. Aston Villa'nın tek golünü ise Brian Madjo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, ard arda 2. kez Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmış oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Kvara yine muhteşem! Sezona kaldığı yerden devam ediyor! 🚀 pic.twitter.com/UeAdFCPoqt — TRT Spor (@trtspor) August 12, 2026

Madjo'dan gelişine harika bir gol vuruşu! Aston Villa beraberliği yakaladı! ⚽️ pic.twitter.com/MTMS4gaHic — TRT Spor (@trtspor) August 12, 2026