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Süper Kupa üst üste 2. kez PSG'nin! Aston Villa'yı geçtiler

UEFA Süper Kupa Finali'nde PSG, Aston Villa'yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

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Süper Kupa üst üste 2. kez PSG'nin! Aston Villa'yı geçtiler

UEFA Süper Kupa Finali'nde PSG ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanan maçta PSG, Aston Villa'yı 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

Fransız ekibinin golleri 20. dakikada Kvara Kvaratshelia ve 61. dakikada Desire Doue'den geldi. Aston Villa'nın tek golünü ise Brian Madjo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, ard arda 2. kez Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmış oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

#Aston Villa #Şampiyonlar Ligi #UEFA Avrupa Ligi #PSG
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