Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, santrfor transferi için kolları sıvadı. İki ezeli rakibin de listesinde bulundurduğu genç yıldız için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...