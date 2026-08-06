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Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, santrfor transferi için kolları sıvadı. İki ezeli rakibin de listesinde bulundurduğu genç yıldız için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Trendyol Süper Lig'de 26/27 sezonunun başlamasına günler kala ekipler, transfer için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile birlikte santrfor rotasyonunu kuvvetlendirecek bir takviye için çalışmalarına başlamıştı.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Listesine Dusan Vlahovic, Patrick Schick ve Darwin Nunez gibi isimleri alan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu bölge için yapacağı hamleye hazırlanıyor.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da ise bu bölge için U23 kontenjanından bir isim kullanılmak isteniyor.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Victor Osimhen'e alternatif olabilecek genç bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda gündeme Franculino Dju, Matviy Ponomarenko ve Evan Ferguson gibi isimler gelmişti.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

İki ezeli rakibin transfer gündeminde de yer alan genç santrfor için dikkat çeken bir transfer gelişmesi duyuruldu.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

STASSIN İÇİN PORTO DEVREDE

Fransız basınından Foot-sur7'de yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Lucas Stassin için Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto devreye girdi.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic transferini bitirmekte zorlanan Portekiz ekibinin, rotayı Stassin'e çevirdiği ifade edildi.

Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler

Saint-Etienne forması giyen 21 yaşındaki santrfor için Fransız ekibinin 15-20 milyon euro arası ücret talebinde bulunduğu belirtildi.

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