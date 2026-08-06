Santrfor transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Genç oyuncu için devreye girdiler
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, santrfor transferi için kolları sıvadı. İki ezeli rakibin de listesinde bulundurduğu genç yıldız için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de 26/27 sezonunun başlamasına günler kala ekipler, transfer için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile birlikte santrfor rotasyonunu kuvvetlendirecek bir takviye için çalışmalarına başlamıştı.