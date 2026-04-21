İspanya La Liga’da hafta içi heyecanı Athletic Bilbao - Osasuna mücadelesiyle devam ediyor. Üst sıralar için kritik öneme sahip karşılaşmada Bilbao sahasında kazanarak rakibini geride bırakmak istiyor. Osasuna ise deplasmanda puan alarak konumunu koruma peşinde. Futbolseverler “Bilbao - Osasuna maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. San Mamés’te oynanacak mücadele öncesi takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve canlı yayın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor.

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Athletic Bilbao muhtemel 11'i: Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, I. Williams, Sancet, N. Williams, Guruzeta

Osasuna muhtemel 11'i: Herrera, Rosier, Boyomo, Herrando, Galan, Moncayola, I. Munoz, Garcia, Oroz, V. Munoz, Budimir