İtalya Serie A'da 33. hafta maçında Juventus ve Bologna kozlarını paylaştı. Juventus sahasında oynadığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ise oyuna 72. dakikada dahil oldu.

Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini 2. dakikada Jonathan David ve 57. dakikada Khepren Thuram kaydetti.

Juventus, böylelikle yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde 63 puanla 4. sırada yer alıyor. Bologna ise 48 puanla 8. sırada kaldı.

İtalya Serie A'da gelecek hafta; Juventus, Milan deplasmanına konuk oluyor. Bologna ise evinde Roma'yı ağırlayacak.