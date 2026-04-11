Burnley-Brighton maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 32. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Küme düşme hattında 19. sırada bulunan Burnley, 20 puanla ligde kalma mücadelesinde son kozunu Brighton karşısında kullanacak. Ev sahibi ekip için her puan hayati önem taşırken, 43 puanla 10. sırada yer alan Brighton ise Avrupa kupalarına katılım hayallerini sürdürmek için deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Turf Moor'da oynanacak bu kritik karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Burnley'nin mucize arayışı mı galip gelecek, yoksa Brighton Avrupa yolunda önemli bir adım mı atacak? İşte maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri.