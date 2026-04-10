Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi yarışında kritik virajda olan Marsilya, bugün Stade Vélodrome'da son sıradaki Metz'i ağırlıyor. 49 puanla 4. sırada bulunan ve Lille ile kıyasıya mücadele eden ev sahibi ekip, geçen hafta yaşadığı üst üste iki mağlubiyetin şokunu atlatmak istiyor. Taraftarı önünde moral bulma peşindeki Marsilya'nın karşısında ise 15 puanla ligde son sırada yer alan ve 16 maçtır kazanamayan Metz bulunuyor. Ligin en az gol atan takımı konumundaki deplasman ekibi, küme düşme hattından kurtulmak için mucizeye ihtiyaç duyuyor. Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek isteyen Marsilya ile ligde kalma mücadelesi veren Metz arasındaki kritik karşılaşmanın tüm detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Fransa'nın en ateşli stadyumlarından biri olan Vélodrome, bu akşam ligin iki zıt kutbunu bir araya getiriyor. Ev sahibi Marsilya, sezon başından bu yana hücumda sergilediği etkileyici performansa rağmen son iki haftada rakiplerine boyun eğerek zirve yarışında yara aldı. Ancak 15 galibiyetliev sahibi, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri rakiplerine karşı yine net bir favori konumunda. Takımın gol yollarındaki en büyük kozu olan hücum hattı, Metz'in ligin en çok gol yiyen savunmalarından birine sahip olmasını değerlendirmek isteyecektir. Konuk ekip Metz cephesinde ise durumlar oldukça kritik. 28 maçta sadece 3 galibiyet alabilen ve kalesinde tam 60 gol gören ekip, ligde kalma hattının tam 12 puan gerisinde bulunuyor. Son 16 maçında galibiyet yüzü göremeyen Metz, Marsilya deplasmanında katı bir savunma anlayışıyla en azından bir puan koparıp prestijini korumayı hedefliyor. İşte maçın detayları!

Marsilya-Metz MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 29. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Marsilya-Metz MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade Velodrome'de oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.05'te yapılacak.

Marsilya-Metz MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, beIN Sports 4 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Marsilya-Metz MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, H J Traore, Timber, Paixao; Gouiri, Aubameyang

Metz: Sy; Kouao, Sane, Mboula, Colin; Hein, Gbamin, Deminguet; Sarr, Diallo, Tsitaishvili