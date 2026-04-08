Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışında lider Al Nassr'ı 5 puan geriden takip eden Al Hilal, 65 puanla 2. sırada yer alıyor ve bugün sahasında Al Kholood'u ağırlıyor. Geçen hafta evinde Al Taawon ile berabere kalarak puan kaybeden Al Hilal, zirve baskısını sürdürmek için kazanmak zorunda. Konuk ekip Al Kholood ise 26 puanla ligde 14. sırada bulunuyor ve düşme hattından sadece 6 puan uzakta. Küme düşme tehlikesi yaşayan takım, zorlu Al Hilal deplasmanından puan çıkararak nefes almak istiyor. Suudi Arabistan liginin bu kritik karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Al Hilal-Al Kholood maçının tüm detayları.

Suudi Arabistan futbolunun amiral gemisi Al Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kadrosunda Karim Benzema, Sergej Milinković-Savić ve Rúben Neves gibi dünya çapında yıldızları barındıran Riyadh temsilcisi, bu sezon ligin en az gol yiyen ve en etkili savunma yapan takımlarından biri konumunda. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bu kez modern stadyumu Kingdom Arena'da ağırlayacak olan Al Hilal, taraftarına farklı bir galibiyet hediye etmek istiyor. Son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattından bir nebze uzaklaşan Al Kholood ise, ligin devine karşı savunma disiplininden ödün vermeden kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. İşte bu heyecan dolu maçın tüm detayları!

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftası kapsamındaki Al Hilal Riyadh-Al Kholood maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama vuruşu, Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh-Al Kholood mücadelesinin TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hilal Riyadh: Bounou; Darisi, Lajami, Koulibaly, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Benzema, Leonardo

Al Kholood: Cozzani; Sawaan, Utkus, Pinas, Solan; N'Doram, Buckley, Kortajarena; Al Aliwa, Bahbri, Guga