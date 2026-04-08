Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! Liderlik yarışında 65 puanla 3. sırada yer alan Al Ahli Jeddah, kritik bir deplasman maçında 9. sıradaki Al Fayha'nın konuğu oluyor. Geçen hafta Damac'a 3-0'lık farklı skorla üstünlük kuran ve formdaki çıkışını sürdüren Al Ahli, zirveden kopma lüksü olmadığını biliyor. Öte yandan Al Fayha, kendi evinde büyük bir sürprize imza atarak orta sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Peki, bu kritik mücadele ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Al Fayha-Al Ahli maçının tüm detayları...

Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki en büyük yatırımlarıyla dikkat çeken ekibi Al Ahli Jeddah, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Kadrosunda Al Ahli, bu sezon hücum gücüyle rakiplerine korku salıyor. Ev sahibi Al Fayha ise daha mütevazı bir bütçeyle ligin orta sıralarında tutunmayı başardı. 33 puanla 9. sırada yer alan ekip, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizse de kendi sahasında büyük takımlara karşı dirençli bir futbol sergiliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Al Ahli 2-0 kazanmıştı; Al Fayha şimdi evinde bu skorun rövanşını alma niyetinde. İşte Al Fayha-Al Ahli Jeddah maçının detayları!

Al Fayha-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftası kapsamındaki Al Fayha-Al Ahli Jeddah maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Al Fayha-Al Ahli Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama vuruşu, Türkiye saati ile 18.55'te yapılacak.

Al Fayha-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Al Ahli Jeddah mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.