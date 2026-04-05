Fransa Ligue 1’de sezonun belki de en kritik "hayatta kalma" mücadelesi Stade Saint-Symphorien’de sahne alıyor. Ligin dibine demir atan Metz ile hemen bir basamak üzerindeki Nantes, adeta 6 puan değerindeki bu randevuda kozlarını paylaşıyor. İşte bu nefes kesen alt sıra mücadelesine dair tüm detaylar...

Fransa'da "kader" pazarında dev randevu! Ligue 1'in son iki sırasını paylaşan Metz ve Nantes, küme düşme hattından kurtulmak için karşı karşıya geliyor. 14 puanla son sırada yer alan ev sahibi Metz, taraftarı önünde kazanarak rakibini yakalamak ve ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. 17 puanlı Nantes ise deplasmanda hata yapmayarak alt sıralardan uzaklaşma peşinde. Peki, "Metz - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve puan durumu analizi...

METZ - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki Metz - Nantes mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Kritik karşılaşma Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

METZ - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Metz'in muhtemel ilk 11'i: Sy, Kouao, Sane, Yegbe, Colin, Gbamin, Deminguet, Sarr, Hein, Tsitaishvili, Mbala

Nantes'ın muhtemel ilk 11'i: Lopes, Centonze, Awaziem, Tati, Cozza, Tabibou, Kaba, Sissoko, Lepenant, Abline, Ganago