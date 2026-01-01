Premier Lig’de futbolseverlerin heyecanla beklediği Liverpool-Leeds United karşılaşması için geri sayım başladı. Son haftalarda form grafiğini yukarı taşıyan iki ekip, Yeni Yıl Günü Anfield’da karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool-Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool-Leeds United karşılaşması için geri sayım başladı. Son haftalarda form grafiğini yükselten iki ekip, Yeni Yıl Günü Anfield'da kozlarını paylaşacak. Liverpool, Wolves galibiyetiyle çıkışını sürdürürken; Leeds United, son beş lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Futbolseverler, Liverpool Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Liverpool-Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool-Leeds United maçı, 1 Ocak Perşembe günü oynanacak.

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Leeds United maçı, saat 20:30'da başlayacak.

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Leeds United'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Leeds United arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 3 kanallarından canlı izlenebilecek.

