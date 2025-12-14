Sevilla-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Sevilla, La Liga'nın 16. haftasında zorlu bir mücadeleye çıkıyor. 17 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi takım, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya inecek. Real Oviedo ise 15 haftada topladığı 10 puanla küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor. Bu kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da hedefi galibiyet! Maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Sevilla-Real Oviedo maçı detayları...