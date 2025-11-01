Real Madrid'in Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmada Arda Güler-Kylian Mbappe iş birliği yine pozisyon yarattı. İşte o anlar...

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid'in Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Arda Güler harika pasıyla Kylian Mbappe'yi müsait pozisyonda topla buluşturdu. Ancak Mbappe net fırsatı değerlendiremedi.

İŞTE O ANLAR

Ardından 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Arda'nın nefis pasını bu kez Mbappe değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ