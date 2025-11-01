İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid'in Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Arda Güler harika pasıyla Kylian Mbappe'yi müsait pozisyonda topla buluşturdu. Ancak Mbappe net fırsatı değerlendiremedi.
İŞTE O ANLAR
Arda Güler'den inanılmaz pas! 🧠 pic.twitter.com/X6VD9B3hGG— S Sport Plus (@ssportplustr) November 1, 2025
Ardından 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Arda'nın nefis pasını bu kez Mbappe değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
İŞTE ARDA'NIN ASİSTİ
Yine aynı ikili sahnede. 🤩 Arda Güler 🤝 Kylian Mbappe! pic.twitter.com/eHXkGiccJY— S Sport Plus (@ssportplustr) November 1, 2025