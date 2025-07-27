Arsenal-Newcastle United hazırlık maçı tıkla izle | Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Arsenal-Newcastle United hazırlık maçı tıkla izle | Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Premier Lig'in iki güçlü temsilcisi Arsenal ile Newcastle United, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mikel Arteta'nın liderliğindeki Arsenal, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlarken, son dönemlerdeki çıkışıyla dikkat çeken Newcastle ise bu mücadelede form grafiğini test etmeyi amaçlıyor. Peki, Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?