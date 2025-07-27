Haberler Futbol Haberleri Arsenal-Newcastle United hazırlık maçı tıkla izle | Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?
Arsenal-Newcastle United hazırlık maçı tıkla izle | Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Premier Lig'in iki güçlü temsilcisi Arsenal ile Newcastle United, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mikel Arteta'nın liderliğindeki Arsenal, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlarken, son dönemlerdeki çıkışıyla dikkat çeken Newcastle ise bu mücadelede form grafiğini test etmeyi amaçlıyor. Peki, Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in iki güçlü temsilcisi Arsenal ile Newcastle United, yeni sezon öncesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Mikel Arteta'nın liderliğinde sezona şampiyonluk parolasıyla giren Arsenal, Viktor Gyökeres'i kadrosuna katarak emin adımlarla hedefine ilerlemek istiyor. Diğer yanda ise son dönemlerde gösterdiği yükselişle dikkatleri üzerine çeken Newcastle, bu zorlu maçta performansını yukarıya çıkartmayı hedefliyor. Peki, Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARSENAL-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal-Newcastle United hazırlık maçı 27 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da başlyacak.
ARSENAL-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Kallang'da, Singapur Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Newcastle United TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sporting'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Sporting'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres, yeni sezonda Arsenal'da forma giyecek. İngiliz ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeliyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Sporting'de 2 sezon forma giyen Gyökeres, tüm kulvarlarda 102 maça çıkarken, 97 gole imza attı. İsveçli futbolcu, Arsenal'de 14 numaralı formayla mücadele edecek.