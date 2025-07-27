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F.Bahçe'de Mimovic kararı! F.Bahçe'de Mimovic kararı! 10:26
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 10:08
Cagliari'den Semih için açıklama! Beşiktaş... Cagliari'den Semih için açıklama! Beşiktaş... 10:02
F.Bahçe'de yıldız futbolcu ayrılıyor! F.Bahçe'de yıldız futbolcu ayrılıyor! 09:56
İşte G.Saray'ın yeni Mertens'i! İşte G.Saray'ın yeni Mertens'i! 09:18
Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" 01:07
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Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" Jose Mourinho: "Başkan da görüyordur" 01:01
Kahveci: "Mourinho'nun takımında..." Kahveci: "Mourinho'nun takımında..." 00:33
Augusto'dan dikkat çeken transfer itirafı! Augusto'dan dikkat çeken transfer itirafı! 00:33
Kahveci: "Mourinho'nun takımında kanat oynamak.." Kahveci: "Mourinho'nun takımında kanat oynamak.." 00:32
Fenerbahçe Benfica'ya mağlup oldu! Fenerbahçe Benfica'ya mağlup oldu! 00:26
G.Saray hazırlık maçında galip! G.Saray hazırlık maçında galip! 00:26
Arsenal-Newcastle United maçı bilgileri!
Emerson Royal Flamengo'da
Canlı altın ve döviz kuru takibi 27 Temmuz 2025
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