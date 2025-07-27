Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda perde kapanıyor, finalde dev bir kapışma sahne alıyor: İngiltere ile İspanya, Avrupa'nın zirvesi için kozlarını paylaşacak. Turnuva boyunca sergiledikleri etkileyici performanslarla adlarını finale yazdıran iki güçlü ekip, şimdi gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda. İngiltere-İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda büyük final geldi çattı! Futbolun zirvesine adım atmaya hazırlanan İngiltere ile İspanya, şampiyonluk kupası için sahaya çıkacak. Turnuvanın başından bu yana ortaya koydukları mücadele ve futbol kalitesiyle takdir toplayan iki takım, şimdi en büyük hedef için karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise "İngiltere-İspanya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İngiltere-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası finalinde oynanacak İngiltere-İspanya maçı 27 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Jakob-Park'ta oynanacak İngiltere-İspanya maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Hampton, Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood, Walsh, Stanway, Hemp, Toone, James, Russo

İspanya: Coll, Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona, Bonmati, Guijarro, Putellas, Caldentey, Pina, Gonzalez