Transfer döneminde adı önce Galatasaray, daha sonra da Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Inter cephesinden büyük tepki almıştı. Ancak kaptan Lautaro Martinez yaptığı paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. İşte detaylar...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 maçında Inter'in Fluminense'ye elenmesinin ardından takım kaptanı Lautaro Martinez sert ifadeler kullanmıştı. Martinez, Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek, "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." demişti.Transfer döneminde de adı önce Galatasaray, daha sonra da Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu, turnuva sürecinde ABD'den ayrılarak Türkiye'ye dönmesi de polemiklere sebep olmuştu.

Ancak Inter'de yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla birlikte kampta bir araya gelen Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez, verdikleri bir fotoğrafla aralarında sorun olmadığı mesajını verdi.

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