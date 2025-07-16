Norveç-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda heyecan dorukta! Turnuvanın en kritik virajlarından biri olan çeyrek finalde Norveç ile İtalya kozlarını paylaşacak. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Norveç, yarı final biletini alabilmek için hata yapmadan sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Diğer tarafta İtalya, disiplinli oyun anlayışı ve sürpriz çıkışlarıyla finale bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Peki, Norveç-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?