Norveç-İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda kozlarını paylaşacak iki güçlü ekip Norveç ve İtalya, yarı final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Turnuvada yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmamaya kararlı. Peki, Norveç-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NORVEÇ-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak Norveç-İtalya maçı 16 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Cenevre Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NORVEÇ-İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Norveç: Fiskerstrand, Bjelde, Mjelde, Harviken, Hansen, Boe Risa, Engen, Gaupset, Maanum, Graham Hansen, Reiten
İtalya: Giuliani, Oliviero, Lenzini, Salvai, Linari, Boattin, Cantore, Giugliano, Severini, Bonansea, Girelli