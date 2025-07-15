Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen İstanbulspor, hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Hull City ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kamp çalışmaları için İstanbul'a gelen Hull City, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde hem fiziksel hem de taktiksel anlamda form tutmayı amaçlıyor. Öte yandan yeniden Süper Lig'e yükselmek isteyen İstanbulspor, bu önemli karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyor ve güçlü rakibi karşısında sahaya en iyi oyununu yansıtmak istiyor. Peki, İstanbulspor-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSTANBULSPOR-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor-Hull City hazırlık maçı 15 Temmuz Salı günü saat 18.00'de başlayacak. İstanbul'da oynanacak hazırlık maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.