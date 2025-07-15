İstanbulspor-Hull City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İstanbulspor, İngiltere ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İstanbul’a kamp için gelen ve burada önemli bir prova yapacak olan Hull City, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde hem kondisyon hem de taktik anlamında seviyesini yükseltmeyi hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbulspor-Hull City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?