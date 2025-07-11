İtalya-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Turnuvada iki maçını da kaybetmeyen ve grupta zirvede yer alan İtalya ile İspanya, grup liderliği için kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iki galibiyetle fırtına gibi başlayan ve şu ana kadar sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken İspanya, liderliği perçinlemek için sahaya çıkacak. Öte yandan, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna devam eden İtalya, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak zirve hesaplarını altüst etmenin peşinde. Peki, İtalya-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?