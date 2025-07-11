İtalya-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek. 2'de 2 yaparak grupta zirvede yer alan İspanya, güçlü rakibi karşısında seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibinin altında yer alan İtalya ise zorlu maçı kazanarak grubu birinci sırada tamamlamayı hedefliyor. Futbolseverler ise İtalya-İspanya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İtalya-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İTALYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak İtalya-İspanya maçı 11 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İTALYA-İSPANYA MAÇI CANLI İZLE