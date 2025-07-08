Fluminense - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarı final turunda Brezilya ekibi Fluminense ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmeyi hedefliyor. François Letexier'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fluminense - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FLUMINENSE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fluminense - Chelsea maçı 8 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FLUMINENSE - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE
FLUMINENSE - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fluminense: Fabio; Ignacio, Silva, Fuentes; Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano
Chelsea: Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro