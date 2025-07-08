Fluminense - Chelsea maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ile Chelsea mücadele edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı kaldırma hedefinde finale yükselmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fluminense - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?