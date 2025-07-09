Premier Lig'in parlayan yıldızı, Liverpool'un efsanevi forveti Mohamed Salah, geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'nin gözde mekanı Bodrum'a gelmişti.

Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Mısırlı futbolcu, lüks ve hareketli bir tatil geçirmişti. Bodrum'a hayran kalan yıldız futbolcu, Gündoğan'dan villa satın aldı. Salah'ın aldığı lüks villanın fiyatı 10 milyon dolar yani 400 milyon lira değerinde...

Salah'ın bir ayağı artık Bodrum'da olacak. Yıldız futbolcu, Liverpool'dan 22 milyon pound yıllık maaş alıyor.