Mali-Tanzanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda nefesler tutuldu, gözler Mali ile Tanzanya arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Güney Afrika ve Gana'nın da mücadele ettiği bu zorlu grupta takımlar, turnuvaya güçlü bir giriş yapmanın ve 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Mali-Tanzanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?