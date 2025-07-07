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Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda Mali ile Tanzanya karşı karşıya gelecek. Açılış maçlarında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı amaçlıyor. Güney Afrika ve Gana'nın da yer aldığı grupta etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Mali ve Tanzanya, grupta zirvede yer almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Mali-Tanzanya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mali-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MALİ-TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda oynanacak Mali-Tanzanya maçı 7 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.