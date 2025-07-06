İsviçre-İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Norveç'e 2-1 mağlup olan İsviçre ile Finlandiya'ya 1-0 yenilen İzlanda'nın mücadelesinde hangi takımın 3 puan alacağı merak ediliyor. Kritik karşılaşmayı kazanarak grup liderliği için önemli bir avantaj yakalamayı hedefleyen takımlar, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise İsviçre-İzlanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İsviçre-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSVİÇRE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak İsviçre-İzlanda maçı 6 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSVİÇRE-İZLANDA MAÇI CANLI İZLE