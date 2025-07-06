İsviçre-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor! Gruptaki ilk sınavlarında sahadan puansız ayrılan İsviçre ve İzlanda, bu kez kozlarını paylaşacak. İlk maçtaki kayıplarını telafi etmek ve turnuvada iddialarını sürdürmek isteyen iki ekip de galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Hem İsviçre hem de İzlanda, grup aşamasında üst sıralara tırmanmayı ve liderlik yarışına ortak olmayı hedefliyor. Peki, İsviçre-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2025- 13:51