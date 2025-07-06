Cezayir-Botsvana maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu'nda Cezayir ile Botsvana karşı karşıya gelecek. Nijerya ve Tunus'un da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, açılış maçında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşmada kimin kazanacağı merak edilirken, futbolseverler Cezayir-Botsvana maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cezayir-Botsvana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CEZAYİR-BOTSVANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu'nda oynanacak Cezayir-Botsvana maçı 6 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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