Cezayir-Botsvana maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Cezayir-Botsvana maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu'nda nefesleri kesecek bir mücadele basket sahnesine çıkıyor! Cezayir ile Botsvana, gruptaki ilk maçlarına çıkarken, hedefleri net: Sahadan galibiyetle ayrılıp turnuvaya 3 puanla başlamak. Nijerya ve Tunus’un da yer aldığı zorlu grupta avantaj sağlamak isteyen iki takım, kritik karşılaşmada hata yapmamayı amaçlıyor. Peki, Cezayir-Botsvana maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2025- 14:34