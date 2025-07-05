FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Tchouameni, Valverde, Arda, Bellingham, Vinicius, Gonzalo

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Süle, Anton, Bensebaini, Svensson, Gross, Sabitzer, Brandt, Adeyemi, Guirassy

REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı 5 Temmuz Cumartesi günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.