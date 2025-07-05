FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final turunda Fransa ekibi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Barcola.

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Coman, Kane.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Bayern Münih maçı 5 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.